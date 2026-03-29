Detenidos 91 anarquistas para evitar su participación en una manifestación declarada ilegal en Roma

Detenciones durante un homenaje a anarquistas fallecidos en Roma - Europa Press/Contacto/Cecilia Fabiano

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 91 simpatizantes anarquistas han sido detenidos este domingo en Roma para evitar su participación en una manifestación declarada ilegal en recuerdo de los anarquistas Alessandro Mercogliano y Sara Ardizzone, fallecidos el viernes 20 de marzo cuando manipulaban un explosivo a las afueras de la capital italiana.

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, ha informado de los 91 arrestos y ha argumentado con estos hechos la necesidad del Decreto de Seguridad que ha impulsado su Gobierno.

"La detención preventiva de 91 individuos del movimiento anarquista, considerados peligrosos y que llegaron a Roma para una manifestación no autorizada en memoria de los dos anarquistas muertos el 19 de marzo en la explosión de una bomba que estaban preparando, confirma la necesidad de esta medida", ha apuntado Meloni en un mensaje publicado en redes sociales.

La norma ha sido criticada por considerar que criminaliza la protesta social, limita el derecho a manifestarse y otorga competencias excesivas a la Policía.

"No sirve para limitar la libertad de manifestación, como afirmaban ciertos grupos de izquierda. Por el contrario, sirve para garantizar que las manifestaciones se desarrollen de forma pacífica y no violenta, tal como exige la Constitución, y para proteger a quienes deseen ejercer ese derecho de manera civilizada, sin violencia y sin devastación", ha alegado Meloni.

La concentración se ha producido a pesar de la prohibición y unas 60 personas han asistido a un acto en el parque Modesto di Veglia en el que han depositado un ramo de flores en recuerdo de los dos fallecidos ante un numeroso despliege policial y de agentes de las fuerzas especiales. Todos los asistentes han sido identificados.

Varios grupos de simpatizantes han sido parados en los accesos al parque y 91 personas han sido detenidas con autorización de la Fiscalía para ser identificadas en comisaría y para emitir posibles órdenes de expulsión del país.

La Policía ha justificado la ilegalización de la protesta por "ser contraria a los valores de coexistencia civil y democrática y dada la inclinación ideológica del anarchismo contra el orden establecido" y por "exaltar una conducta como la del montaje de una bomba con fin de perpetrar graves actos criminales".

El incidente ocurrió el 19 de marzo en un edificio abandonado situado en una granja de las afueras de Roma, concretamente al sureste de la ciudad, cerca del Parque de los Acueductos, según ha informado la Fiscalía.

Los fallecidos serían miembros del grupo Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional (FAI-FRI) al que pertenece el preso anarquista Alfredo Cospito, condenado a 23 años de prisión por un atentado sin víctimas. La identificación fue difícil por los daños sufridos por ambos cuerpos, en especial el del hombre, que habría perdido una mano. Los tatuajes habrían dado la pista para su identificación.

Mercogliano, de 53, y originario de Nola, en la provincia de Nápoles, y ya fue condenado en el macrojuicio antiterrorista de anarquistas de 2019. Ardizzone, de 36 años y originaria de Roma, también fue investigada pero finalmente absuelta durante un juicio en Perugia el año pasado.