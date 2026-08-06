Detenidos en Alemania dos hombres iraquíes por presunta pertenencia a Estado Islámico

Archivo - Combatientes de Estado Islámico en las inmediaciones de Zawbaa, Irak - Europa Press/Contacto/Handout - Archivo

DORTMUND (ALEMANIA), 6 (DPA/EP)

Dos hombres de nacionalidad iraquí han sido detenidos en Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania, por un supuesto delito de pertenencia a organización terrorista, tras combatir durante más de un año en Irak en las filas de Estado Islámico.

La Fiscalía de Dusseldorf ha confirmado este jueves que ambos ciudadanos, de 29 y 46 años, están arrestados bajo acusaciones de pertenencia a organización terrorista en el extranjero.

Los dos hombres participaron en combates en territorio iraquí junto al grupo yihadista al menos desde mediados de 2015 hasta finales de 2016, de acuerdo al organismo.

Su captura ha tenido lugar Hoxter y Bottrop, municipios situados en el estado de Renania del Norte-Westfalia, tras ser localizados por la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), que se incautó de teléfonos móviles y ordenadores portátiles en los domicilios de los detenidos.

La Fiscalía ha descartado además que los arrestados tuvieran planes de atentar en Alemania, alegando falta de indicios.