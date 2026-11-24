Archivo - Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, durante una visita a Escocia. - Cover Images / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidos acusados de allanar con la intención de robar en la casa de campo de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, en la localidad de Sandringham, en el condado de Norfolk, en el este de Reino Unido.

La Policía de Norfolk ha confirmado en un comunicado enviado a Europa Press la detención de dos hombres "bajo sospecha de robo con allanamiento de morada", tras un "incidente" que tuvo lugar la noche del lunes en una finca en Sandringham, propiedad de la familia real británica.

"Dos hombres fueron detenidos en la finca bajo sospecha de robo con allanamiento de morada y entrada ilegal en propiedad privada. Ambos permanecen bajo custodia policial", ha señalado el comunicado que detalla que el inmueble se encontraba vacía en el momento del incidente, mientras que la investigación para determinar todos los aspectos del episodio "continúa abierta".

Las autoridades policiales del condado de Norfolk recibieron un aviso poco antes de las 18:00 horas del lunes "tras una denuncia sobre actividades sospechosas en el inmueble".

Tras la alerta, los agentes acudieron al lugar y desplegaron diversos medios especializados para ayudar en las labores de búsqueda en la zona, incluyendo perros policía, drones y el helicóptero del Servicio Aéreo Nacional de la Policía (NPAS), siendo detenidas dos personas.

La casa en concreto es Anmer Hall, una propiedad cercana a Sandringham House, una de las residencias privadas del rey Carlos III de Inglaterra. Los príncipes de Gales usan esta finca como retiro durante las vacaciones y normalmente residen junto a sus hijos en una propiedad en el complejo real de Windsor.