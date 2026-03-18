Detenidos en Irán cuatro "mercenarios sionistas" por supuestos contactos con el Mossad en la ofensiva de Israel y EEUU

Archivo - Bandera de Irán en la Embajada iraní en Alemania (archivo) - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este miércoles la detención de cuatro "mercenarios sionistas" por supuestamente mantener contactos con los servicios de Inteligencia israelí, el Mossad, en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

La oficina de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en la provincia de Ardabil ha indicado que los detenidos "intentaron comunicarse con elementos del Mossad a través de plataformas de comunicación", antes de resaltar que todos ellos han sido puestos a disposición de los tribunales, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

El jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, ha advertido en varias ocasiones de que las personas que "colaboren" con Estados Unidos e Israel verán incautadas sus propiedades en el país y ha recordado que se exponen además a ser condenadas a pena de muerte.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.