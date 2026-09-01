Detenidos ocho israelíes por su presunto papel en ataques contra palestinos en Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía israelí - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido este martes a ocho israelíes por su presunto papel en ataques contra palestinos en los alrededores de la ciudad cisjordana de Hebrón, en medio del repunte de los asaltos y agresiones por parte de colonos durante los últimos años.

"Ocho detenidos están bajo custodia como sospechosos por incendios y agresiones al sur de Hebrón, incluida su implicación e incidentes graves", ha dicho la Policía israelí en un mensaje en redes sociales, antes de especificar que los agentes han incautado además tres vehículos que habrían sido empleados durante los ataques.

La Policía no ha dado por ahora más detalles sobre los incidentes, apenas un día después de que una mujer palestina y su hijo resultaran heridos en un nuevo ataque por parte de colonos en Burqa, al este de Ramala, según ha denunciado el jefe del consejo local, Sayel Kanaan, en declaraciones a la agencia palestina de noticias WAFA.

Kanaan ha especificado que los colonos irrumpieron en una zona agrícola en la localidad y agredieron con palos y piedras a una mujer de 50 años y a su hijo de diez, a quien rociaron la cara con espray primienta. Asimismo, golpearon a otras personas en la zona, sin que por ahora haya más detalles.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifra en 79 los palestinos muertos y en cerca de 1.850 los heridos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos en lo que va de año en Cisjordania, una tendencia al alza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).