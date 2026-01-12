Detenidos en Siria dos miembros de Estado Islámico acusados del atentado en una mezquita en un barrio alauí de Homs

Interior de una mezquita en un barrio de mayoría alauí de la ciudad de Homs, en Siria, tras un atentado con bomba que dejó al menos ocho muertos en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este lunes la detención de dos supuestos miembros de Estado Islámico acusados de estar detrás del atentado con bomba perpetrado en diciembre en una mezquita situada en un barrio de mayoría alauí de la ciudad de Homs (centro), que se saldó con al menos ocho muertos.

El Ministerio del Interior sirio ha señalado en un comunicado que la operación contra "elementos terroristas" implicados en el atentado en la mezquita Imam Alí bin Abitalib ha sido lanzada en el área de Uadi al Dahab y se ha saldado con la detención de dos sospechosos, identificados como Ahmad Atalá al Diab y Anas al Zarrad, "miembros de la organización terrorista Estado Islámico y responsables del atentado".

"La operación fue lanzada tras una vigilancia meticulosa sobre el terreno y una supervisión exhaustiva, que llevaron a determinar sus identidades y ubicación", ha apuntado, antes de agregar que las fuerzas de seguridad incautaron además "artefactos explosivos, armas y distintos tipos de munición", así como "documentos y pruebas informáticas que demuestran su implicación en actos terroristas".

En este sentido, ha recalcado que las fuerzas de seguridad "seguirán siendo el escudo impenetrable para los ciudadanos de la nación, protegiendo su seguridad y estabilidad y persiguiendo de forma incansable a todos los elementos terroristas para eliminar cualquier amenaza a la seguridad de sus ciudadanos".

Las nuevas autoridades, encabezadas por Ahmed al Shara --antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS)--, se sumaron en noviembre a la coalición contra Estado Islámico, liderada por Estados Unidos, tras una reunión entre el presidente de transición sirio y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en segundo encuentro de este tipo desde la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.