Díaz-Canel acusa a EEUU de mentir para "justificar" una agresión a Cuba tras la imputación del expresidente Raúl Castro

Archivo - Raúl Castro y el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - Europa Press/Contacto/Vladimir Molina - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha acusado a la Administración Trump de querer "justificar" una eventual agresión militar al país caribeño, en respuesta a la imputación contra el exmandatario Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales, que se saldó con la muerte de tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

"La pretendida acusación contra el general de Ejército Raúl Castro que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo", ha señalado Díaz-Canel en sus redes sociales, donde ha considerado que la imputación es una "acción política" que carece de base jurídica y que "solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba".

El mandatario ha asegurado en la misma publicación que el Gobierno de Estados Unidos "miente y manipula" el suceso acontecido en 1996 contra los aviones pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, que Díaz-Canel ha calificado de "narco-terrorista".

Así, ha defendido que las autoridades cubanas actuaron entonces "en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de (su) espacio aéreo por connotados terroristas". "La administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones", ha proseguido.

El presidente del país caribeño ha defendido igualmente que desde La Habana "no actuó de manera imprudente ni se violó el Derecho Internacional", asegurando que "sobran evidencias documentales" de ello. En cambio, ha afeado ese comportamiento a las "fuerzas militares estadounidenses, con sus fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico".

"La altura ética y el sentido humanista de su obra, derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el general de Ejército Raúl Castro. Como jefe guerrillero y como estadista, ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo. Esos valores son su mejor defensa y un escudo moral, frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe", ha agregado Díaz-Canel.

Sus declaraciones llegan después de que el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, haya informado de la imputación de Castro, de 94 años, junto a otras cinco personas por este suceso, durante una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Miami.

La acusación formal, presentada tras una investigación dirigida por fiscales federales en el sur de Florida, se produce en medio de la profunda crisis de abastecimiento en la isla a causa del endurecimiento del bloqueo tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Los cargos recientemente revelados suman seis acusados a un caso penal ya existente, iniciado en 2003 en relación con el ataque, según consta en el expediente judicial. Dicho caso era contra tres oficiales militares cubanos, si bien nunca fueron extraditados para ser juzgados.