Dimite el líder del bloque conservador del Parlamento alemán por tener un hijo bajo gestación subrogada en EEUU

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MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) - El líder del bloque conservador en el Parlamento de Alemania, Jens Spahn, ha presentado su dimisión este sábado a petición del canciller y co-líder de la alianza, Friedrich Merz, por haber tenido un hijo por gestación subrogada en Estados Unidos; una práctica declarada ilegal en Alemania.

"He informado a los líderes de la CDU y la CSU, Friedrich Merz y Markus Soeder, que mediante esta carta a nuestro grupo parlamentario presento mi dimisión como Presidente del grupo parlamentario de la CDU/CSU en el Bundestag", ha manifestado en Spahn en una misiva recogida por la radiotelevisión estatal alemana ARD.

En la carta, Spahn considera que su "felicidad personal" es "incompatible" con su cargo político y que su decisión "personal" de "tener un hijo mediante gestación subrogada y las expectativas, comprensibles, que recaen sobre mí como Presidente de nuestro grupo parlamentario" se ha vuelto un tema "más complejo de lo que había previsto".