Dimiten seis fiscales en Minnesota ante la presión de Washington para investigar a la viuda de Renee Good

Un manifestante situado frente a la sede del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Washington sostiene una pancarta para denunciar el asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis la semana pasada - Europa Press/Contacto/Riley Harty

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hasta seis fiscales federales de Minnesota han dimitido este martes a causa de la presión del Departamento de Justicia para investigar a la viuda de la estadounidense Renee Nicole Good, muerta a tiros por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la semana pasada en esta localidad del estado de Minnesota, y la negativa de la cartera a abrir una investigación sobre estos hechos.

Sus renuncias, según ha recogido el diario 'The New York Times', han llegado a raíz de que varios altos cargos del Departamento de Justicia presionaran para iniciar una investigación sobre la viuda de Renee Good, sin que haya trascendido ningún motivo para la apertura de una causa penal.

Asimismo, los magistrados han motivado su renuncia por la decisión de Justicia de no investigar el tiroteo que acabó con la vida de Good, acusada por la Administración Trump de cometer un "acto de terrorismo doméstico" y tratar de arrollar con su coche al autor de los disparos.

El segundo al mando de la Fiscalía federal, Joseph Thompson, quien supervisaba una amplia investigación de fraude que ha sacudido el panorama político de Minnesota, se encuentra entre las seis dimisiones, según han informado tanto el diario neoyorquino como la cadena Radio Pública de Minnesota (MPR), según la cual Thompson se oponía tanto a la reticencia del Departamento de Justicia a investigar los hechos como a su decisión de excluir a la Oficina de Detención Criminal de Minnesota de la investigación sobre el tiroteo.

Además, entre las dimisiones también se encontrarían las de los veteranos fiscales adjuntos Melinda Williams, supervisora de la división penal de la Fiscalía; Harry Jacobs y Thomas Calhoun-Lopez.

Tras la renuncia de Thompson, el jefe de Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, ha lamentado la pérdida de su figura en las investigaciones y ha puesto en duda los motivos detrás de la campaña de la Administración de Donald Trump contra el fraude en el septentrional estado. "Cuando se pierde al líder responsable de presentar los casos de fraude, se demuestra que no se trata realmente de procesar el fraude", ha aseverado en una entrevista citada por el 'New York Times'.

TIM WALZ ACUSA A TRUMP DE PONER A "SUS ADULADORES" EN EL DEPARTAMENTO

Quien también ha lamentado la dimisión ha sido el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, quien ha descrito al fiscal como "un servidor público con principios que dedicó más de una década a lograr justicia para los habitantes de Minnesota".

"También es la última señal de que Trump está expulsando a profesionales de carrera no partidistas del Departamento de Justicia, reemplazándolos con sus aduladores", ha agregado en su cuenta de la red social X.

Si bien el inquilino de la Casa Blanca no ha abordado este asunto en concreto, sí se ha referido a Walz en las últimas horas, dirigiéndole una publicación en la red Truth Social en la que lo ha tachado de "imbécil" y de "completamente incompetente".

"Ha permitido que Minnesota sea invadida por estafadores somalíes que roban a los contribuyentes estadounidenses y se aprovechan de nuestra generosidad", ha alegado en un mensaje en el que ha anunciado que ha dado "instrucciones al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para que siga el dinero y ponga fin a este abuso de una vez por todas, primero en Minnesota y luego en todo el país".