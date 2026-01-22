Dinamarca aplaude que Trump y Rutte no abordaran temas de soberanía en sus conversaciones sobre Groenlandia

Archivo - La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, durante una comparecencia ante la prensa en Bruselas en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha reiterado este jueves que Copenhague "no puede negociar sobre su soberanía" en relación a las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una anexión de Groenlandia y ha aplaudido el hecho de que "este no haya sido el caso" durante la reuión mantenida el miércoles entre el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el inquilino de la Casa Blanca, que dijo que se había establecido el "marco para un futuro acuerdo" respecto a la pretendida isla.

"La OTAN es plenamente consciente de la posición de Dinamarca. Podemos negociar sobre todos los temas políticos, de seguridad, de inversiones y de economía, pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía", ha dicho Frederiksen. "He sido informada de que no fue el caso (durante la reunión entre Rutte y Trump", ha manifestado, antes de insistir en que "solo Dinamarca y Groenlandia pueden adoptar decisiones sobre asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia".

Así, ha recalcado que "Dinamarca desea continuar participando en un diálogo constructivo con los aliados sobre cómo es posible reforzar la seguridad en el Ártico, incluida la 'Cúpula Dorada' de Estados Unidos, siempre y cuando esto se haga con respeto a la integridad territorial" del país europeo, según un comunicado publicado por su oficina.

Frederiksen ha destacado que el Gobierno danés "coordina sus esfuerzos" con las autoridades groenlandesas durante todo este proceso y ha añadido que Copenhague mantiene "un diálogo estrecho" con la OTAN, incluidas conversaciones con Rutte, "también antes y después de su reunión con Trump" en la ciudad suiza de Davos, que acoge estos días el Foro Económico Mundial.

"La seguridad en el Ártico es un asunto que concierne a toda la alianza de la OTAN. Por lo tanto, es positivo y natural que también sea discutida entre el secretario general de la OTAN y el presidente de Estados Unidos", ha sostenido, al tiempo que ha reiterado que "Dinamarca lleva mucho tiempo trabajando para que la OTAN incremente su compromiso en el Ártico".

El comunicado ha sido publicado poco después de que Rutte asegurara que la soberanía danesa de Groenlandia "no fue abordada" durante su encuentro con Trump. "Ese tema no se planteó en mis conversaciones con presidente", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

Por su parte, Trump ha esgrimido en un mensaje en redes sociales que, en base a este "entendimiento" alcanzado con Rutte, no impondrá los aranceles anunciados para varios países europeos y cuya entrada en vigor estaba prevista el 1 de febrero. Además, ha indicado que "se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la 'Cúpula Dorada' en relación con Groenlandia".