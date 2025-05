Dinamarca convoca al embajador de EEUU para pedir explicaciones por un posible espionaje sobre Groenlandia

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Dinamarca ha anunciado la convocatoria del embajador de Estados Unidos en Copenhague para pedir explicaciones por un posible aumento de las actividades de espionaje sobre Groenlandia, una isla cuya soberanía ha reclamado públicamente el presidente estadounidense, Donald Trump.

El recelo danés surge de una información publicada por el diario 'The Wall Street Journal' y en la que fuentes anónimas de alto nivel aseguran que dirigentes vinculados a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, enviaron la semana pasada un mensaje en el que instaban a vigilar temas como el movimiento independentista o la percepción hacia el aprovechamiento de los recursos naturales de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

"No nos espiamos entre amigos", ha advertido Lars Lokke Rasmussen. "He leído el artículo y me preocupa mucho", ha reconocido, según declaraciones recogidas por la cadena pública DR y en las que el jefe de la diplomacia danesa echa en falta algún desmentido contundente por parte de autoridades de Estados Unidos.

Así, confía en que el embajador norteamericano pueda arrojar luz al tema en la próxima reunión, que viene a ahondar la crisis política entre dos países socios de la OTAN que han visto cómo su relación se ha enrarecido desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero. Su 'número dos', JD Vance, visitó Groenlandia a finales de marzo.