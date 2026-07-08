Trump recuerda que los nazis invadieron Dinamarca "en un día" y dice que fue una "estupidez" devolver Groenlandia

July 7, 2026, Ankara, Turkiye: US President Donald Trump is greeted by Turkish President Recep Tayyip Erdogan, left, upon arriving for the NATO summit in Ankara, Turkey, Tuesday, July 7, 2026. - Europa Press/Contacto/Depo Photos

ANKARA 8 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recordado a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que los nazis invadieron su país "en un día" y que Washington tomó entonces el control de Groenlandia para protegerla, para después "estúpidamente" devolvérsela a Dinamarca.

En una rueda de prensa durante la segunda jornada de la cumbre de la OTAN que se celebra en la capital de Turquía, Ankara, el mandatario estadounidense ha insistido en su pretensión sobre la isla del Ártico, respondiendo a las críticas de la 'premier' danesa, que horas antes había advertido de que "Groenlandia no está en venta".

"Cuando Dinamarca fue invadida por los nazis, en menos de un día, Hitler los venció en un día, se hizo con el control. Nos pidieron que cuidáramos de Groenlandia. De hecho, tomamos Groenlandia y luego, estúpidamente, se la devolvimos. No deberíamos habérsela devuelto, porque somos nosotros quienes la necesitamos", ha aseverado.

Trump ha lamentado esa decisión de hace 80 años afirmando que "Groenlandia es muy importante para Estados Unidos, pero no es importante para Dinamarca", y que necesita la isla "para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos".

"Fueron derrotados muy rápidamente. Dinamarca fue vencida en un día, menos de un día, por los nazis. Y cuando esto ocurrió, la traspasaron inmediatamente a nosotros. Era nuestra. La teníamos. La estábamos cuidando, y luego se la devolvimos, lo cual, no sé por qué", ha proseguido, añadiendo que tampoco habría devuelto el Canal de Panamá porque ahora es China quien "está intentando apoderarse" de él.

Poco antes, Mette Frederiksen, ha reafirmado que Groenlandia "no está en venta" y que su país está dispuesto a "defender cada centímetro de la OTAN", del mismo modo que espera que todos los aliados "respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación" y a la integridad territorial y soberanía de Dinamarca.

Trump volvió a abrir este martes la disputa sobre Groenlandia tras haber zanjado el asunto el pasado mes de enero con la firma de un acuerdo en el Foro de Davos, bajo la mediación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Groenlandia es muy importante para Estados Unidos. Está rodeada de barcos chinos y barcos rusos. Groenlandia era, y sigue siendo, algo que debería estar controlado por Estados Unidos, no por Dinamarca", afirmó Trump este martes en otra rueda de prensa, esta vez a su llegada a Ankara, capital de Turquía.