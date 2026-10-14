Dinamarca responde a Trump que EEUU no tiene derecho preferencial sobre materias primas en Groenlandia

Un equipo conjunto de militares de EEUU y Groenlandia en patrulla en Kangerlussuaq (Groenlandia) - Christian Sundsdal/U.S. Air / Zuma Press / Europa

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno danés ha replicado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no tiene ningún tipo de derecho preferencial sobre la explotación de materias primas en Groenlandia después de que el mandatario estadounidense proclamara el comienzo de operaciones "masivas" de exploración de petróleo, gas y minerales en virtud de su reciente acuerdo con las autoridades danesas y groenlandesas para reforzar la cooperación militar y la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte.

"Si Estados Unidos quiere explorar el subsuelo groenlandés en busca de petróleo, gas y minerales, tendrá que hacerlo dentro del marco de la legislación groenlandesa pertinente", ha contestado el Gobierno danés en una respuesta por escrito a la televisión pública danesa TV2.

El ministerio también afirma que el nuevo acuerdo entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos "no otorga a los inversores estadounidenses derechos especiales sobre las materias primas de Groenlandia" y, por lo tanto, "no tienen derechos preferenciales sobre los inversores de otros países de la OTAN, países de la UE y socios de la OTAN".

Horas antes, Trump anunciaba el próximo inicio de estas operaciones de explotación al amparo del acuerdo tripartito de septiembre: "Una exploración masiva de petróleo, gas y minerales en nuestra nueva y hermosa Groenlandia", aseguró.

El propio Trump afirmó tras el acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que el mismo permitirá a Washington asumir de forma permanente el control de la seguridad y de otras necesidades estratégicas de la isla ártica, mientras que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, describió la rúbrica como un nuevo punto de inflexión en la relación entre las partes.

El acuerdo mantiene formalmente la soberanía danesa sobre Groenlandia y reconoce el derecho de su población a la autodeterminación, al tiempo que contempla un refuerzo de la presencia militar estadounidense en el territorio ártico, tras meses de tensiones por las exigencias de Trump, que llegó a amenazarse con hacerse con la isla por la fuerza apelando a motivos de seguridad nacional.