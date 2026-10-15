Diosdado Cabello reta a María Corina Machado a volver a Venezuela y niega que el Gobierno impida su regreso

Archivo - La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, durante un acto con la diáspora venezolana en Madrid. - Luis Soto/SOPA Images via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha asegurado que "nadie le impide" volver al país a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, desmintiendo así las reiteradas denuncias de la dirigente, quien recientemente desde Panamá ha afirmado que el Ejecutivo de Delcy Rodríguez bloquea su retorno por "temor" a una transición democrática.

Durante su programa televisivo 'Con el mazo dando', Cabello ha retado a la opositora a regresar de forma inmediata y ha calificado de "pura paja" sus acusaciones sobre un supuesto veto fronterizo. "¿Por qué no se viene? Que se venga para Venezuela, nadie le impide venir", ha aseverado el dirigente chavista, quien sostiene que el verdadero "problema" de Machado es el escenario político que tendría que afrontar una vez pise territorio venezolano. "Ese es su problema, entonces quiere traspasárselo al mundo", ha añadido.

Estas declaraciones contrastan frontalmente con la versión sostenida por Machado. Hace unos días, la líder opositora denunció desde Panamá que está haciendo "todo lo que está en sus manos para superar todos los obstáculos", pero reconoció que, hasta ahora, "no ha sido posible" concretar su vuelta a Caracas. "Evidentemente el régimen de Delcy Rodríguez teme mi regreso, porque sabe que hay un país entero que está unido y dispuesto a avanzar de manera cívica y firme para concretar nuestra tarea, que es una transición a la democracia", sentenció, advirtiendo de que el Gobierno interino no podrá impedir que Venezuela "sea libre".

Su propósito ha recabado el respaldo de la comunidad internacional y, en especial, de la clase política estadounidense. La dirigente agradeció recientemente el apoyo público del congresista republicano Carlos A. Giménez, quien defendió que su retorno fortalecerá el camino hacia la libertad, y cuenta con el espaldarazo del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario estadounidense ha elogiado en diferentes ocasiones a Machado, calificándola de "mujer excelente" apenas la semana pasada, cuando aseguró estar confiado en que "todo va a salir bien" en el país sudamericano. Sin embargo, el propio Trump afirmaba seis días antes que aún es "demasiado pronto" para convocar elecciones en Venezuela, subrayando su "muy buena" relación con Delcy Rodríguez y la "enorme cantidad de petróleo" extraída del país.