Una diputada opositora acusa al ministro ultraderechista israelí Ben Gvir de "acosarla" e "insultarla"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada Pnina Tamano-Shata, de la coalición opositora Azul y Blanco, ha acusado este martes al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, de "acosarla" e "insultarla" durante un encuentro a puerta cerrada en el que la política de ascendencia etíope le trasladó su queja por el uso excesivo de la fuerza durante el arresto de dos menores de esta minoría.

Tamano-Shata, que ha asegurado que el ministro se ha referido a ella como "estúpida", ha regresado posteriormente al pleno visiblemente afectada y ha asegurado que el propio Ben Gvir "había confrontado" directamente con ella por quejarse sobre la política del Gobierno en relación con la comunidad judía de origen etíope en Israel.

"Durante una sesión nocturna se produjo una confrontación a puerta cerrada en la que traté de abordar con el ministro Ben Gvir el uso desproporcionado de la fuerza a la hora de arrestar a dos niños de ascendencia etíope", ha explicado en un mensaje de X.

Así, ha acusado al ministro de actuar de forma "violenta" y "amenazante", incluso cuando le pidió "retirarse". "Se pegó a mi cara", ha dicho, al referirse a una acción que se vio precedida por varios insultos, tal y como ha aclarado.

"Lo que sucedió no ha sido grabado, pero había muchos testigos presentes cuando esto pasó", ha asegurado, al tiempo que ha dicho estar "dispuesta a todo con tal de que el ministro aborde la violencia policial y el exceso de vigilancia contra los migrantes etíopes"

No obstante, ha asegurado que la violencia es una "línea roja". "Lamentablemente, no le importa que se hayan abierto unos 30.000 casos contra miembros de esta minoría desde 2019". "Resulta asombroso el silencio generalizado dentro de la Knesset sobre este asunto, como si los niños de ascendencia etíope fueran hijastros de la sociedad israelí", ha aclarado.

"En conclusión, no permitiré que él ni nadie sea violento conmigo ni con los hijos de Israel. Ben Gvir debería entender que los niños de origen etíope son niños israelíes que necesitan protección, seguridad y, sobre todo, igualdad", ha aseverado.