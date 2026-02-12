Dos barcos de la Armada de EEUU colisionan en aguas cerca de Sudamérica durante un repostaje de combustible

Archivo - El destructor 'USS Truxtun' de la Armada de Estados Unidos durante unas maniobras en febrero de 2023 (archivo) - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos barcos de la Armada de Estados Unidos colisionaron el miércoles durante un repostaje de combustible en aguas cerca de Sudamérica, según han confirmado las Fuerzas Armadas estadounidenses, que han señalado que el incidente se saldó con dos heridos de levedad, sin que por ahora se conozcan las causas.

"El destructor 'USS Truxtun' de clase Arleigh Burke y el buque de combate rápido de aprovisionamiento 'USNS Supply' colisionaron ayer por la tarde (por el miércoles) durante un repostaje en el mar", ha indicado un portavoz del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en declaraciones concedidas a Europa Press.

Así, ha manifestado que "dos miembros del personal sufrieron heridas leves y se encuentran estables", antes de subrayar que "ambos barcos están navegando de forma segura". "El incidente está siendo investigado", ha zanjado, sin más detalles sobre el lugar en el que tuvo lugar la colisión.