Dos milicia iraquíes proiraníes aceptan entregar las armas al Estado y abandonar las FMP

En el centro de la imagen, el primer ministro de Irak, Alí al Zaidi - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos milicias iraquíes proiraníes han anunciado este martes su decisión de comenzar los trámites para la entrega de armas al Estado y su salida de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una semana después de que diera el paso Saraya al Salam (Brigadas de la Paz) del influyente clérigo chií Muqtada al Sadr.

Se trata de Kataib al Imam Alí y Asaib Ahl al Haq --también conocida como Red Jazali-- y las dos están consideradas organizaciones terroristas por las autoridades estadounidenses.

Las dos milicias han hecho pública su decision después de que la coalición chií Marco de Coordinación, el principal partido de Irak, diera este lunes su apoyo formal a los planes del primer ministro, Alí al Zaidi, para devolver el monopolio de las armas al Estado, de acuerdo a un comunicado recogido por la agencia de noticias iraquí Shafaq.

Ambos grupos han decidido "romper los lazos con las Fuerzas de Movilización Popular e iniciar los trámites para poner el armamento bajo control estatal, de conformidad con la voluntad nacional y la decisión de (sus) hermanos en el Marco de Coordinación"

En este sentido, han considerado que la medida es un asunto de "responsabilidad nacional" y han explicado que el proceso para por realizar un "inventario de todo el personal, las armas, los vehículos y los suministros logísticos, así como la organización de mecanismos de comunicación con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de conformidad con las necesidades del Estado y sus instituciones de seguridad".

El clérigo chií Al Sar ya anunció la semana pasada la integración de la milicia Saraya al Salam (Brigadas de la Paz) en las estructuras del Estado iraquí y pidió a todas las formaciones enmarcadas en las FMP que dieran el paso y se desvincularan de las "órdenes partididas y sectarias", "especialmente después de que las facciones entreguen sus armas al Estado, tal como les aconsejamos hace años".