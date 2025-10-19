Dos militares israelíes muertos y tres heridos en un ataque en Rafá, en el sur de la Franja de Gaza

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos militares israelíes han muerto y tres más han resultado heridos este domingo en un ataque de las milicias palestinas en la región de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, según han confirmado las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.

"En el incidente en el que murieron el mayor Yaniv Kula, de 26 años, y el sargento Itay Yavetz, de 21, un soldado reservista de la División de Gaza de las FDI resultó gravemente herido. El soldado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y su familia fue notificada", ha informado el Ejército en un comunicado. Kula y Yavetz estaban en el 932º Batallón de la Brigada Nahal y ambos eran de la ciudad de Modiin, en el centro de Israel.

El incidente ocurrió sobre las 10.30 horas en el sureste de Rafá, cerca de la carretera de Saladino y al este de la denominada Línea Amarailla, la línea de retirada de las fuerzas israelíes prevista en el acuerdo de alto el fuego, por lo que se trata de una zona bajo pleno control israelí.

La investigación preliminar militar apunta a que un grupo de milicianos salió de un túnel y disparó bombas anticarro RPG contra una excavadora y mató a estos dos soldados. Una segunda excavadora fue alcanzada por fuego de francotirador y dos militares más resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Un tercer militar fue alcanzado poco después por disparos de francotirador

En respuesta a este ataque Israel ha lanzado más de una veintena de bombardeos y fuerzas terrestres se han desplazado hasta la zona. Uno de los objetivos bombardeados era un túnel que había sido utilizado para retener a rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023.