Dos policías y cuatro sanitarios investigados por la muerte de un marroquí durante una detención en Bolonia

Pancarta de protesta por la muerte de Fakir, un marroquí, tras ser inmovilizado por la Policía en Bolonia (Italia) - Europa Press/Contacto/Guido Calamosca

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la comisaría de Policía de Pontevecchio, en Bolonia, y cuatro trabajadores sanitarios del servicio de ambulancias están siendo investigados por la muerte del marroquí Abderrahim Fakir, fallecido el domingo tras ser maniatado por los policías.

La Fiscalía de Bolonia ha abierto una investigación por homicidio involuntario que "tendrá en cuenta todos los hechos, que duran más que el vídeo que ha circulado online y que también obra en posesión de esta fiscalía". Así, cuentan también con la grabación de las cámaras corporales de los dos agentes implicados.

"Toda la investigación se realizará con las garantías legales pertinentes, empezando por los exámenes forenses para lograr rápidamente una reconstrucción exhaustiva de los hechos conforme obliga la legislación vigente", ha añadido.

Fakir, un marroquí de 42 años con permiso de residencia, falleció tras ser rociado con espray de pimienta e inmovilizado por policías en plena calle, según se desprende del vídeo publicado tras el incidente, en el que se recogen los gritos y lamentos del hombre mientras estaba inmovilizado y con la cabeza presionada contra el asfalto. "¡Basta!" o "Ayuda" son algunas de las palabras que se pueden escuchar.

La autopsia del cuerpo será realizada por un equipo de especialistas que intentarán determinar la causa y el momento de su muerte bajo la dirección del procurador Paolo Guido y del fiscal Domenico Ambrosino. Un examen preliminar revela lesiones en la cara y otro puntos de la cabeza.

Además la Fiscalía ha pedido los registros de llamada de los vecinos que avisaron a la Policía, las comunicaciones por radio entre la comisaría y los coches patrulla que respondieron y la comunicación entre el centro de operaciones de emergencia y el personal sanitario enviado.

La Policía ha informado de un individuo "con una crisis psiquiátrica" y de que la intervención fue en respuesta de una llamada ciudadana por una persona "alterada".

También ha habido críticas a la pasividad de los cuatro sanitarios presentes. La propia Cruz Roja ha respondido que "es impensable que pudieran intervenir cuando había una persona que estaba en ese momento en manos de las fuerzas de seguridad". "Intervinimos cuando nos lo permitieron", ha añadido.

A nivel político, el alcalde de Bolonia, Matteo Lepore (Partido Democrático, izquierda), y el presidente de la región de Emlia Romaña, Michele De Pascale (también del Partido Democrático) han pedido esclarecer lo ocurrido mientras que desde la derecha, partidos como Liga o Hermanos de Italia han defendido a la Policía.

"Yo siempre estoy del lado de la Policía. Estamos esperando para comprender lo que ha pasado. Los agentes tenían cámaras corporales y hay grabación. Vamos a saberlo", ha afirmado el vice primer ministro Matteo Salvini.

La Asociación Nacional de Agentes de la Policía ha expresado sus "condolencias" por la muerte de Fakir. "La gravedad de lo ocurrido exige responsabilidad y respeto a la verdad de los hechos", ha planteado la asociación, que pide "evitar juicios sumarios y conclusiones prematuras".

En el lugar de la muerte han aparecido ramos de flores y pintadas con lemas como "El Estado mata". La hermana del fallecido ha advertido de que "no descansaré hasta que mi hermano sea vengado". "Estaba maniatado y ahora está muerto. Le atacaron y golpearon. Hay testigos", ha añadido. Un amigo de Fakir ha destacado que éste tenía asma.