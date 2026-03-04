Un dron ataca la base Victoria de EEUU cerca del aeropuerto de Bagdad

Archivo - Bandera de Irak - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un dron ha atacado en las últimas horas la base Victoria de Estados Unidos, situada en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Bagdad, capital de Irak.

El lanzamiento del dron, cuya autoría hasta el momento no ha trascendido, ha tenido como objetivo estas instalaciones que surten de apoyo logístico a la Embajada estadounidense en Irak, ha indicado la cadena Al Yazira.

Horas antes, el jefe de la Unidad de Medios de Seguridad de Irak, el general Saad Maan, ha confirmado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias estatal INA el derribo de un dron en la misma zona, si bien ha indicado que el suceso no ha dejado daños personales ni materiales.

También la base militar de Estados Unidos en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, ha sido objeto de "decenas de drones", esta vez reivindicados por la Guardia Revolucionaria iraní, como parte de su respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, incluida la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Además, durante la jornada del martes, se ha registrado un ataque del mismo tipo contra la base militar iraquí de Saladino, una importante instalación militar situada en la homónima gobernación, al que ha seguido el bombardeo de la base aérea de Imam Ali en Nasiriyá, en el sureste del país, que ya está siendo investigado por las autoridades, de acuerdo al portal de noticias iraquí Shafaq.

Estos incidentes tienen lugar en medio de la escalada del conflicto en Oriente Próximo, con cruce de ataques entre Israel y Estados Unidos e Irán, que ha lanzado misiles y drones contra otras bases de Washington en países del golfo Pérsico.