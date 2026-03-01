EAU intercepta más de 100 misiles balísticos y unos 200 drones iraníes

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU). - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha interceptado 137 misiles balísticos y 209 drones lanzados por Irán en el marco del cruce de bombardeos en la región fruto del ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

"El Ministerio de Defensa anunció que la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea de los Emiratos Árabes Unidos han enfrentado y destruido con éxito 137 misiles balísticos y 209 drones lanzados hacia el territorio del país desde el inicio del ataque iraní, lo que confirma la alta preparación de los sistemas de defensa aérea y su capacidad para hacer frente a diversas amenazas", ha indicado la cartera de Defensa de EAU en un comunicado emitido en redes sociales.

De los más de 200 drones, al menos 14 han caído en suelo de EAU y en sus aguas territoriales, lo que ha provocado "daños materiales menores" en varios edificios civiles debido a fragmentos de metralla. Las autoridades del país han tomado las medidas necesarias para mantener la seguridad y proteger a la población afectada.

"El Ministerio condenó este ataque en los términos más enérgicos, subrayando el rechazo categórico del Estado a tales actos, que representan una peligrosa escalada y un acto cobarde que amenaza la seguridad de los civiles y socava la estabilidad", sentencia la nota.

Igualmente, han indicado que se reservan su "pleno" derecho a responder contra Irán ante la "flagrante violación de la soberanía nacional y el derecho internacional". Además, han instado a los ciudadanos a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar "difundir rumores o información poco fiable".

"El ministerio expresó su disposición a afrontar cualquier amenaza y está tomando todas las medidas necesarias para contrarrestar con firmeza cualquier ataque que atente contra la seguridad y la estabilidad del estado", concluye.