EAU neutraliza 18 misiles, cuatro misiles de crucero y 47 drones lanzados desde Irán

Archivo - Intercepción de un misil en el cielo de Israel en el contexto de la guerra en Irán. - Ivan Batyrev/TASS via ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han anunciado este viernes la interceptación de 18 misiles balísticos, además de 47 drones y cuatro misiles de crucero de origen iraní, elevando a más 2.500 los ataques lanzados por la República Islámica desde el inicio de la guerra.

"Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, las defensas antiaéreas de EAU han interceptado 475 misiles balísticos, 23 misiles de crucero y 2.085 vehículos aéreos no tripulados", ha confirmado el Ministerio de Defensa emiratí.

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

En los incidentes por ataques iraníes en territorio de Emiratos han muerto once personas, incluyendo dos miembros de la Fuerzas Armadas emiratíes, y han resultado heridas al menos 203 personas, según el último balance de Abu Dabi.