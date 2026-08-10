El ébola deja 1.960 muertos y cerca de 4.500 casos confirmados en República Democrática del Congo

Tiendas de campaña en un centro de prevención y control del ébola en las afueras de Kinshasa, capital de República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo han elevado este lunes a 1.960 los muertos y 4.294 los casos confirmados por el brote de ébola, el peor jamás registrado en el país africano, según el nuevo balance vespertino del Instituto de Salud Pública del país africano, que abarca hasta el pasado sábado.

El Ministerio de Comunicación congoleño ha informado además de que 722 pacientes se encuentran en aislamiento u hospitalizados, mientras que 849 personas se han recuperado.

La transmisión se mantiene "activa" en cuatro de las cinco provincias del país: Ituri --el epicentro del brote--, Kivu Norte, Alto Uelé y Tshopo, mientras que en Kivu Sur han transcurrido 73 días sin nuevos casos confirmados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) avisó a finales de la semana pasada de la extrema gravedad de la situación. El brote --de la cepa Bundibugyo, para la cual todavía no existe vacuna aprobada-- fue declarado el pasado 15 de mayo y se concentra desde entonces en la provincia septentrional de Ituri, escenario de ataques de milicias que han puesto a la población en fuga y dificultado inmensamente a los equipos médicos sus tareas de contención.