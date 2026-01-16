Ecuador anuncia un despliegue militar de 10.000 efectivos en tres provincias del oeste del país

Archivo - Imagen de archivo de militares de Ecuador patrullando las calles de Quito en el marco del estado de emergencia por la espiral de violencia - Juan Diego Montenegro/dpa - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ecuador ha anunciado un despliegue de alrededor de 10.000 militares en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, en el oeste del país, en el marco de la operación 'Ofensiva Total' puesta en marcha por las autoridades.

La medida ha sido presentada por el Ministerio de Defensa, que aboga por hacer frente a supuestas "estructuras criminales" que operan en zonas del occidente del país, una de las más afectadas por la ola de violencia que atraviesa el país.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano ha informado en un comunicado de que esta operación se desarrolla "bajo objetivos reservados y contempla la intervención de sectores priorizados, definidos a partir de análisis de Inteligencia militar".

El ministro, Gian Carlo Loffredo, ha afirmado el mando militar se instará de manera indefinida en la provincia de Guayas, con el propósito de dirigir las acciones desde el territorio que concentra los mayores índices de homicidios. El destino de los criminales "será la cárcel o el infierno".

Ecuador registró más de 9.000 asesinatos en 2025, con una tasa de alrededor de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio del Crimen Organizado. Así, se ha convertido en uno de los países más violentos de la región.