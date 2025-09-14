Edmundo González asegura que "algo tiene que ocurrir" tras el despliegue militar de EEUU frente a Venezuela

Considera el año que lleva exiliado en España "muy productivo" para él y para la causa de la democracia en Venezuela

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dirigente opositor venezolano Edmundo González ha afirmado este domingo que "algo tiene que ocurrir" y "pronto", en referencia al despliegue militar, naval y aéreo de Estados Unidos en la zona del Caribe venezolano.

"Algo tiene que pasar. (Hay) 4.000 o 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos acantonados allí en una isla cerca de Venezuela, cuatro naves de guerra, aviones F-35. Todo esto es un movimiento muy importante. Algo tiene que ocurrir, no hay duda de eso", ha afirmado en una entrevista con RTVE.

Para González lo que ocurra "debe ser pronto". "Ojalá no ocurra y que (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro reflexione y tenga el coraje para abandonar el país e irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias", ha añadido.

El exdiplomático, ahora exiliado en España, ha destacado los "porcentajes de rechazo a los 26 años ya de un gobierno monocolor" que, ha asegurado, "ha destruido toda la institucionalidad democrática de Venezuela".

Recientemente se ha cumplido un año desde que González llegó a España, un periodo que considera "muy, pero muy productivo para mí y para la causa de la democracia en Venezuela".

"Ha sido un año muy intenso porque me ha permitido hacer lo que no hubiera podido hacer en Caracas, aún estando en libertad allá. Porque yo no he hecho sino visitar a todas las fuerzas políticas del Congreso, a expresidentes, a líderes de opinión...", ha resaltado.

Además, su presencia en Europa le ha permitido viajar y mantener contacto con otros países y gobiernos extranjeros, con empresarios y dirigentes políticos.

En cuanto a su posible regreso a Venezuela, González ha apuntado que "ahora no estaban dadas las condiciones de seguridad para mí", pero ha subrayado que "lo vamos a hacer tan pronto tengamos garantía de que puedo regresar sin ningún inconveniente".

González ha destacado que mantiene contacto regular con la dirigente opositora María Corina Machado, quien "sigue en Venezuela, pero está desaparecida". "Ella está resguardada. Nadie sabe dónde, o pocos saben dónde. Yo no sé ni quiero saber dónde está", ha explicado.

"Hablo regularmente con ella y ponemos de acuerdo en algunas cosas, algunas acciones a futuro, cómo vamos a hacerlas, frecuentemente", ha apuntado.

González se ha referido a los pocos espacios con los que cuenta la oposición para "actuar y divulgar" sus ideas dentro de Venezuela. "Eso hace que hayan sembrado el terror en los venezolanos, en las figuras públicas y hombres del gobierno", ha denunciado.

"Si hay alguna movilización, les piden en sus celulares. Si hay alguna fotografía o algo con alguno de nosotros, les incautan el celular y los pasan a investigar. Eso mismo hacen con los funcionarios militares. Les quitan los teléfonos para comprobar si hay o no algún rastro, alguna señal en lo que involucre con la oposición venezolana", se ha lamentado.

Edmundo González vive exiliado en España desde que abandonó Venezuela en septiembre de 2024, después de que las investigaciones en su contra se intensificaran tras las polémicas elecciones de julio. La oposición defiende que González, aliado de María Corina Machado, fue el verdadero vencedor de dicha cita.

En cambio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo, proclamó presidente a Nicolás Maduro, que terminó tomando posesión para un nuevo mandato el 10 de enero de este año.