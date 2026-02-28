EEUU achaca el fracaso de las negociaciones a la "falta de voluntad" de Irán

Archivo - El embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ha responsabilizado a Irán y en particular a su "falta de voluntad" del fracaso de las negociaciones mantenidas sobre su programa nuclear, finalizadas tras el ataque de este sábado de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

"La diplomacia estadounidense lo ha intentado reiteradamente y de buena fe. El presidente (Donald) Trump, nuestros enviados especiales (Steve) Witkoff y (Jared) Kushner, se han implicado con dedicación en la diplomacia, pero la diplomacia no puede tener éxito si no hay una voluntad genuina de cesar la agresión", ha afirmado Waltz durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU reunido este sábado de urgencia tras los bombardeos sobre Irán.

Waltz ha argumentado que "el deber fundamental de un gobierno soberano es proteger a su pueblo" y por eso Trump ha defendido que Irán no puede tener armas nucleares. Asimismo ha acusado a Irán de desestabilizar la Oriente Próximo "durante décadas".

Irán "ha matado a fuerzas y ciudadanos estadounidenses, ha amenazado a aliados regionales y ha puesto en peligro la seguridad del tráfico marítimo del que depende el mundo", ha señalado.

Waltz ha recordado el programa de misiles avanzados iraní y su negativa a "abandonar sus ambiciones nucleares" a pesar de las "oportunidades diplomáticas". "Irán no puede tener un arma nuclear. No es una cuestión de política, sino de seguridad global. Y en ese sentido Estados Unidos está llevando a cabo acciones legales", ha remachado.

También ha intervenido el embajador paquistaní ante la ONU, Asim Iftijar Ahmad, quien ha aprovechado para condenar la muerte de un ciudadano paquistaní en Emiratos Árabes Unidos como consecuencia de los ataques de represalia iraníes. Estos ataques son "una flagrante violación de la soberanía de nuestros estados hermanos del Golfo".

Las autoridades habían confirmado la muerte de una persona por la caída de escombros relacionada con un ataque de un proyectil. "Instamos a todas las partes a evitar más acciones que puedan socavar la seguridad e integridad territorial de otros países de la región", ha apuntado Ahmad.

En la sesión también ha participado el secretario general de la ONU, António Guterres, quien ha recriminado a los implicados el uso de la fuerza contra otro Estado, lo cual está expresamente vedado por la Carta de la ONU y "supone una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales".

"No hay ninguna alternativa viable a la resolución pacífica de las disputas internacionales", ha subrayado Guterres, que ha advertido de una situación "cada vez más volátil e impredecible". Por ello ha reiterado su llamamiento al cese de las hostilidades.