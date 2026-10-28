EEUU afirma que "acompaña" a España en estos "momentos difíciles" tras el accidente ferroviario en Toledo

Accidente de Urda - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en España ha señalado este miércoles que sigue "con preocupación" la situación en Toledo tras el "grave accidente" ferroviario por el choque de dos trenes de alta velocidad, insistiendo en que "acompaña" a España en estos "momentos difíciles".

Tras la colisión entre el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 y que deja al menos 64 víctimas mortales, el Embajador estadounidense en Madrid, Benjamín León Jr, ha expresado la preocupación con la que sigue "las noticias sobre el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo".

"Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y seres queridos. Todo nuestro apoyo a los servicios de emergencia que están trabajando sobre el terreno", ha indicado, añadiendo que Estados Unidos "acompaña" a España "en estos difíciles momentos".

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas, tras lo que el gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).