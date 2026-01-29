EEUU afirma que los altos funcionarios iraníes y sus familiares "no son bienvenidos" en el país norteamericano

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una reunión del gabinete presidido por Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Donald Trump ha afirmado este jueves que los altos funcionarios iraníes y sus familiares "no son bienvenidos" en Estados Unidos, en medio de las tensiones por las amenazas de ataque de Washington contra Teherán con motivo de la represión de las últimas manifestaciones antigubernamentales en el país centroasiático.

"Quienes se benefician de la brutal opresión del régimen iraní no son bienvenidos a beneficiarse de nuestro sistema migratorio", ha indicado el Departamento de Estado en un breve mensaje publicado en redes sociales.

La cartera ministerial ha asegurado que su titular, Marco Rubio, ha tomado "medidas esta semana para revocar el privilegio de estar en Estados Unidos de altos funcionarios iraníes y sus familiares", mientras que "el pueblo iraní continúa luchando por sus derechos básicos".

Estas declaraciones llegan en el mismo día en el que la Unión Europea ha decidido designar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, al considerar que el grupo paramilitar está encuadrado en el aparato represivo iraní.

Teherán ha cifrado en 3.000 los fallecidos en las protestas que comenzaron a finales de diciembre, alegando que hubo "terroristas" respaldados por Estados Unidos e Israel para elevar la cifra de víctimas con el fin de provocar una intervención militar. Sin embargo, organizaciones civiles apuntan a más de 6.000 víctimas mortales como consecuencia de la represión.