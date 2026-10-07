EEUU afirma que nunca olvidará el "acto de barbarie" del 7-O y reafirma la defensa de la civilización

Residentes de Kfar Aza conmemoran el tercer aniversario de los atentados de Hamás. - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han afirmado este miércoles que nunca olvidarán el "acto de barbarie" sufrido por Israel el 7 de octubre de 2023 con el atentado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), reafirmando su compromiso con la "defensa de la civilización".

"Hoy se cumplen tres años desde que los terroristas de Hamás torturaron, mutilaron y asesinaron a 1.200 civiles inocentes en Israel. Entre los fallecidos había hombres, mujeres y niños, incluidas docenas de estadounidenses", ha señalado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un mensaje en redes sociales.

De esta forma, el jefe de la diplomacia norteamericana ha recalcado que Washington "nunca olvidará el acto de barbarie contra un aliado" y afirmado que en el aniversario de la masacre "renueva el compromiso con la defensa de la civilización".

Este miércoles se cumplen tres años del ataque sin precedentes de Hamás en suelo israelí que dejó unos 1.200 muertos y más de 250 secuestrados, que llevó a Israel a lanzar una guerra contra el enclave palestino que ha dejado más de 74.000 muertos hasta la fecha.

Con motivo del aniversario, líderes de todo el mundo han condenado la matanza, solidarizado con las víctimas y denunciado el auge del antisemitismo desde entonces.