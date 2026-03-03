EEUU alerta de un "amenaza inminente" de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

Archivo - Ejercicios militares navales de Irán con misiles y drones. - Europa Press/Contacto/Sepahnews - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La misión diplomática de Estados Unidos en Arabia Saudí ha alertado este martes de una "amenaza inminente" de ataques con misiles y drones en la ciudad de Dhahran, en el este del país, en un aviso que llega después del ataque con drones contra la Embajada en Riad, que ha obligado a evacuar al personal diplomático y cerrar las instalaciones.

"Existe una amenaza inminente de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados sobre Dhahran. No acuda al Consulado de Estados Unidos", ha señalado la misión estadounidense en Arabia Saudí.

Así, pide a los norteamericanos en la ciudad que se pongan a cubierto "inmediatamente" en su residencia, "no salgan al exterior" y revisen los planes de seguridad en aso de ataque. El Consulado en dicha ciudad recalca que el personal estadounidense se encuentra refugiado ante las amenazas de nuevos ataques iraníes.

Riad ha condenado el "flagrante ataque iraní" contra la Embajada norteamericana en la capital saudí, afirmando que se "adoptarán las medidas necesarias", incluida la opción de "responder a la agresión", después de que dos drones alcanzaran las instalaciones, sin que por ahora haya informaciones sobre la escala de los daños o sobre posibles víctimas mortales.