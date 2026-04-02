EEUU alerta de inmimentes ataques de milicias proiraníes contra objetivos estadounidenses en el centro de Bagdad

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero militar en la capital de Irak, Bagdad - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en Irak ha alertado este jueves de que milicias iraquíes proiraníes podrían perpetrar ataques contra objetivos estadounidenses en el centro de Bagdad, la capital iraquí, en un periodo de 24 a 48 horas, tal y como han venido haciendo recientemente.

"Grupos terroristas iraquíes alineados con Irán podrían planear ataques en el centro de Bagdad en las próximas 24 a 48 horas. Irán y las milicias terroristas afines han perpetrado ataques generalizados contra ciudadanos estadounidenses y objetivos vinculados a Estados Unidos en todo Irak, incluyendo la región del Kurdistán iraquí", ha indicado la legación diplomática en un comunicado.

En este sentido, ha explicado en un comunicado que estos ataques podrían tener como objetivo "ciudadanos estadounidenses, empresas, universidades, instalaciones diplomáticas, infraestructura energética, hoteles, aeropuertos y otros lugares considerados vinculados a Estados Unidos, así como instituciones iraquíes y objetivos civiles".

Además, ha acusado a estas mismas milicias de tratar de "secuestrar a estadounidenses". "Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato", ha señalado.

El Gobierno iraquí no ha podido impedir los ataques perpetrados en territorio iraquí o desde él, resalta el documento, que afirma que estos grupos vinculados a Irán "pueden afirmar estar asociados al Gobierno de Irak". "Pueden portar identificaciones que los acreditan como funcionarios", ha advertido.

Desde la Embajada estadounidense han pedido a la población evitar acudir a su sede o a la del Consulado en Erbil. "Recordamos a los ciudadanos estadounidenses la advertencia de nivel 4: no viajar a Irak por ningún motivo", ha recalcado. "Si se encuentran allí, abandonen el país de inmediato", ha añadido.

El miércoles, el Gobierno de Estados Unidos anunció recompensas de hasta tres millones de dólares (unos 2,6 millones de euros) a cambio de información que permita dar con los autores de ataques perpetrados contra su Embajada en Bagdad y otras instalaciones diplomáticas en Irak.

Los ataques tienen lugar en el marco de la escalada regional derivada de la ofensiva conjunta lanzada hace poco más de un mes por Estados Unidos e Israel contra Irán y los subsiguientes ataques de Teherán contra territorio israelí y bases militares e intereses estadounidenses en la zona.