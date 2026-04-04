EEUU alerta de posibles ataques iraníes contra universidades en Líbano y recomienda a sus ciudadanos abandonar el país

Archivo - Banderas de Líbano y Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en Beirut ha advertido este viernes de la posibilidad de que Irán o grupos armados afines contemplen atacar universidades en territorio libanés, donde los ataques perpetrados por las fuerzas de Israel en zonas del sur del país han dejado ya más de 1.300 fallecidos.

En un comunicado difundido a través de su página oficial, la legación diplomática ha señalado que "Irán y las milicias afiliadas podrían tener la intención de atacar universidades en Líbano", y ha subrayado que Teherán "ha amenazado específicamente a universidades estadounidenses en todo Oriente Próximo".

Ante esta situación, el Departamento de Estado estadounidense ha instado a los ciudadanos estadounidenses a salir de Líbano "mientras aún haya vuelos comerciales disponibles", según recoge el citado aviso, que subraya el carácter "volátil e impredecible" de la situación de seguridad en el país.

"Instamos a los ciudadanos estadounidenses a no viajar al Líbano. Recomendamos a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el Líbano y decidan no marcharse que preparen planes de contingencia para situaciones de emergencia y que estén preparados para refugiarse en caso de que la situación empeore", continúa el escrito.

Así las cosas, el Ejecutivo estadounidense ha prevenido a sus nacionales de que la Embajada de Estados Unidos en Líbano "está prestando servicios limitados de pasaporte a ciudadanos estadounidenses con carácter de urgencia" y de que "todos los servicios consulares habituales quedan suspendidos hasta nuevo aviso".

Esta advertencia llega después de que en los últimos días se haya intensificado la controversia en el ámbito político y mediático libanés, a raíz de la difusión de estas amenazas por parte de sectores próximos al partido-milicia chií libanés Hezbolá, que han apuntado a instituciones como la Universidad Americana de Beirut (AUB) o la Lebanese American University (LAU) como posibles objetivos.