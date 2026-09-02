EEUU anuncia la desarticulación de una red de reclutamiento y recaudación de Hamás

Archivo - La fiscal de EEUU para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la desarticulación de una supuesta trama del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la "recaudación de fondos y reclutamiento", incautando algo menos de medio millón de euros en criptomonedas presuntamente dirigidas a la milicia palestina.

"Más de 560.000 dólares (480.000 euros) en donaciones en criptomonedas destinadas a Hamás han sido incautadas y sus plataformas y sitios web de comunicación para recaudación de fondos y reclutamiento han sido desmanteladas", ha anunciado la cartera, que afirma que Hamás controlaba la red "por cuenta de su ala militar, las Brigadas Al Qassam".

Al hilo de la operación, la fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, ha querido enviar "un mensaje a Hamás". "Detendremos vuestra recaudación de fondos para el terrorismo. Vuestras redes no son seguras, vuestras criptomonedas son vulnerables y no pararemos hasta que vuestra capacidad de librar guerras sea derrotada", ha remarcado.

Sobre la incautación, el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg, ha afirmado que "estas incautaciones privan a Hamás de los recursos de los que depende para reclutar y radicalizar individuos en línea y financiar ataques bárbaros como el del 7 de octubre de 2023".

A su vez, el subdirector de la División Cibernética de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Brett Leatherman, ha destacado que "Hamás dependía de las criptomonedas y las plataformas en línea para solicitar fondos de donantes de todo el mundo y mover ese dinero fuera del sistema financiero formal".

Citando documentos judiciales, el Departamento de Justicia ha explicado acerca del mecanismo de la trama que "un grupo de chat que afirmaba tener vínculos con Hamás en una plataforma de comunicaciones encriptadas dirigía a sus seguidores a un sitio web de recaudación de fondos y proporcionaba a los donantes un conjunto rotativo de direcciones para donaciones en criptomonedas".

Ha sido utilizando "información de múltiples fuentes humanas" que las autoridades estadounidenses, reza el comunicado, han logrado "identificar, rastrear e incautar" el citado montante económico en criptomonedas "destinadas a apoyar a las Brigadas Al Qassam de Hamás".

Por otra parte, la cartera ha anunciado que, "mediante fuentes y métodos relacionados, el FBI también ha obtenido información sobre miles de personas que contactaron a Hamás en línea para donar o intentar donar a la organización terrorista utilizando criptomonedas y otros medios tradicionales". "Dicha información se utilizará en futuras operaciones antiterroristas del FBI", señala el documento.