EEUU anuncia la detención de un expiloto de la Fuerza Aérea por entrenar a militares chinos

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la detención del antiguo oficial y piloto de la Fuerza Aérea Gerald Eddie Brown, alias 'Runner', acusado de proporcionar a pilotos del Ejército chino "servicios de defensa" en forma de entrenamiento, violando así, presuntamente, la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA, por sus siglas en inglés).

"La Fuerza Aérea de Estados Unidos entrenó al mayor Brown para ser un piloto de combate de élite y le confió la defensa de nuestra nación. Ahora está acusado de entrenar a pilotos militares chinos", ha afeado en un comunicado de Justicia el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg.

En dicho texto, Eisenberg ha precisado que brindar entrenamiento a militares extranjeros "es ilegal" a menos que se cuente con una licencia del Departamento de Estado. "Seguridad Nacional utilizará todos los recursos a su disposición para proteger nuestras ventajas militares y exigir responsabilidades a quienes violen la AECA", ha insistido.

Según el comunicado, Brown "conspiró deliberadamente con ciudadanos extranjeros y estadounidenses" desde al menos agosto de 2023 "para brindar entrenamiento en aviones de combate a los pilotos de la Fuerza Aérea China", una actividad para la que "carecía de la licencia requerida por la Dirección de Control del Comercio de Defensa (DDTC) del Departamento de Estado".

De manera similar a Eisenberg, el subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje de la Policía Federal (FBI), Roman Rozhavsky, ha lamentado que "Gerald Brown, (...) con décadas de experiencia pilotando aviones militares estadounidenses, presuntamente traicionó a su país al entrenar a pilotos chinos para luchar contra aquellos a quienes juró proteger".

"El Gobierno chino continúa explotando la experiencia de miembros actuales y anteriores de las fuerzas armadas estadounidenses para modernizar las capacidades militares de China", ha lamentado, al tiempo que ha calificado la detención de Brown como una "advertencia de que el FBI y nuestros socios no se detendrán ante nada para exigir responsabilidades a cualquiera que colabore con nuestros adversarios para perjudicar a nuestros militares y poner en peligro nuestra seguridad nacional".