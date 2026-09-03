EEUU anuncia la interceptación de un buque vinculado a la banda criminal ecuatoriana Los Choneros en el Pacífico

Archivo - Ataque de EEUU a una presunta narcolancha en el Pacífico Oriental. Imagen de archivo - SOUTHCOM - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la interceptación de una embarcación empleada como punto de abastecimiento de combustible, vinculada a la banda criminal Los Choneros, la más grande de Ecuador, en aguas del Pacífico Oriental.

"Bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, comandante del Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM), y en coordinación y colaboración con el Gobierno de Ecuador, la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental (compuesta por los 18 Estados miembro de su Coalición Contra los Cárteles de las Américas)ha interceptado con éxito una embarcación que operaba como estación flotante de reabastecimiento en apoyo de operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar, en aguas internacionales del Pacífico oriental", ha anunciado la fuerza castrense en un mensaje en redes.

Dicha embarcación, que ha sido interceptada, abordada, registrada y despejada "sin incidentes", operaba "en apoyo de la violenta organización narcoterrorista Los Choneros", según reza el mensaje atribuyendo esta información a la Inteligencia, que agrega que el buque ha sido hundido por las fuerzas estadounidenses.

Con relación a las personas al borde del citado buque interceptado, el Mando Sur estadounidense ha precisado que las mismas han sido "retiradas de la embarcación" para ser trasladadas "de forma segura" a "las autoridades ecuatorianas".

"Estamos tomando medidas decisivas para desmantelar y destruir las sofisticadas redes logísticas que utilizan los narcoterroristas para traficar con drogas y propagar la violencia por todo el hemisferio occidental", ha advertido el propio Donovan para, seguidamente, poner en valor las "capacidades de élite" y la "precisión" de una Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental que, ha recalcado, "permanece vigilante en la región para ejercer una presión sistémica total sobre estas redes".

Esta operación ha sido confirmada por el Ministerio de Defensa de Ecuador, el cual ha destacado que "otro buque utilizado por el narcotráfico como punto de abastecimiento de combustible" ha sido "destruido" gracias a la acción de su "coaliado" el Mando Sur del Ejército estadounidense.