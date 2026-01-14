EEUU anuncia el lanzamiento de la segunda fase del plan de Trump para Gaza que incluye la desmilitarización

Tiendas de campaña de desplazados palestinos por la ofensiva israelí en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos ha informado este miércoles del lanzamiento de la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza, más de tres meses después de que entrara en vigor la primera de ellas que incluía un alto el fuego, a pesar que desde entonces han muerto más de 440 personas por ataques israelíes en el enclave palestino.

"Hoy, en nombre de Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 puntos del presidente para poner fin al conflicto en Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción", ha declarado el enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, en redes sociales.

Este periodo establece "una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), y comienza la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado".

El enviado estadounidense ha expresado que "espera" que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "cumpla plenamente con sus obligaciones, incluyendo el retorno inmediato del último rehén fallecido" que queda en el enclave palestino. "De no hacerlo, las consecuencias serán graves", ha amenazado.

Por último, Witkoff ha destacado que durante la primera fase se entregó una carga de ayuda humanitaria "histórica", que "se mantuvo el alto el fuego" y que "regresaron todos los rehenes vivos y los restos de 27 de los 28 rehenes fallecidos". Así, ha agradecido "profundamente" a Egipto, Turquía y Qatar "por sus indispensables esfuerzos de mediación, que hicieron posible todos los avances hasta la fecha".

Por su parte, la Presidencia palestina ha dado la bienvenida a los "esfuerzos" realizados por Trump para completar la implementación de su plan de paz, que incluye la formación de un comité durante el periodo de transición. "Expresa su profundo reconocimiento y gratitud por el decidido liderazgo demostrado por Trump, cuya implicación directa y determinación han contribuido a crear una nueva oportunidad para la paz, la estabilidad y la buena gobernanza en Gaza", reza un comunicado.

"También reconoce el importante papel y valora enormemente los significativos esfuerzos realizados por los Estados mediadores y garantes: Egipto, Qatar y Turquía, en apoyo a estos esfuerzos", ha manifestado, antes de reiterar "la importancia de vincular las instituciones de la Autoridad Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza, y de no crear ningún acuerdo administrativo, jurídico o de seguridad que promueva" una "división" o "fragmentación".

Asimismo, ha subrayado "la importancia de colaborar con Estados Unidos y socios para tomar medidas decisivas en Cisjordania, en paralelo con la fase de transición en Gaza", en particular para "impedir los planes de expansión de asentamientos y terrorismo de colonos, liberar fondos palestinos retenidos, prevenir el desplazamiento y la anexión, e impedir cualquier menoscabo de la Autoridad Palestina y la solución de dos Estados".

El Ministerio de Sanidad gazatí ha cifrado en 71.439 los muertos y en 171.324 los heridos desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según los datos publicados por las autoridades israelíes.