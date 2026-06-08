EEUU anuncia que se retomarán las negociaciones entre Israel y Líbano pese a la ruptura del alto el fuego

Misiles iraníes lanzados contra territorio israelí - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, ha anunciado que está previsto que se retomen las negociaciones entre Líbano e Israel en la capital estadounidense, Washington, pese a los ataques perpetrados este fin de semana por el Ejército israelí en el sur de Beirut, una violación del alto el fuego renovado entre las partes que desencadenó un nuevo ataque de Irán en represalia contra el norte de Israel.

"Está previsto que las negociaciones se reanuden en Washington. Quisiera felicitar al equipo negociador libanés, que es sumamente profesional y eficaz", ha apuntado Issa durante un encuentro con el presidente libanés, Joseph Aoun, sin dar más detalles al respecto sobre la fecha de la eventual reunión.

El embajador ha destacado que la situación ha llegado a un "punto de no retorno", señalando que "se ha roto el hielo" y que continuarán los esfuerzos para ayudar a Líbano a salir de la crisis. "Lo ocurrido envía un mensaje político; nosotros en Estados Unidos hemos decidido no permitir que las tensiones aumenten aún más", ha argüido.

Issa --que también se ha reunido durante la jornada con el primer ministro libanés, Nawaf Salam-- ha asegurado que el presidente estadounisense, Donald Trump, otorga "gran importancia" a la situación en Líbano y ha descrito las negociaciones como una vía capaz de poner fin al sufrimiento de los libaneses.

"Las negociaciones pueden tomar tiempo, ya que no se espera que se resuelvan todos los asuntos en una sola reunión. La continuación de estas negociaciones tiene un impacto positivo en el curso general en Líbano y la región", ha indicado, según ha recogido en un mensaje la Presidencia libanesa.

Irán ha responsabilizado a Estados Unidos de las violaciones del acuerdo de alto el fuego pactado en abril, argumentando que las acciones de Israel no pueden separarse de Washington y defendiendo que los ataques lanzados el domingo contra Israel en respuesta a su último bombardeo contra Beirut fueron una medida "defensiva".

A esta escalada le han seguido otros bombardeos del Ejército de Israel contra un complejo petroquímico en la provincia iraní de Juzestán, en el oeste del país asiático, mientras que la Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber "respondido" con golpes contra "industrias similares" en Haifa.

Irán, gran valedor del partido-milicia chií Hezbolá, ha condicionado la firma de cualquier acuerdo de paz con Estados Unidos al cese de hostilidades en Líbano. Israel, por su parte, ha protagonizado en las últimas semanas una expansión de su invasión del sur de Líbano o, como la llama el Ejército israelí, una consolidación de su zona de seguridad respecto al norte del país.