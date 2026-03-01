EEUU arranca en Texas su temporada electoral con las 'midterms' en el horizonte y Trump en mínimos de popularidad

El gobernador de Texas, Greg Abbott, deposita su voto anticipado en las primarias legislativas del estado - Europa Press/Contacto/Bob Daemmrich

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los estados de Arkansas, Carolina del Norte y, sobre todo, Texas, celebran el próximo martes sus primarias a los comicios legislativos federales de noviembre, las popularmente conocidas como 'midterms', en el comienzo de un apretado calendario electoral que servirá, por encima de todo, para calibrar la activación de los votantes del partido Demócrata frente a las políticas del presidente Donald Trump, y, que de momento, se traduce en récords de participación en el voto anticipado, mientras el mandatario arranca el año en mínimos de popularidad.

Según la Secretaría de Estado de Texas, casi 666.000 votantes demócratas ya ha entregado su voto anticipado a las primarias legislativas del partido; más del doble que los 306.000 registrados en 2024 y tres veces más que los 290.000 en 2022. En lo que corresponde a los votantes republicanos, el voto anticipado ronda los 593.000 participantes, por debajo de los 626.000, aproximadamente, registrados hace dos años.

La participación importa más que los resultados, sobre todo porque ahora mismo los pronósticos solo dejan incógnitas. Las primarias del 3 de marzo están tan igualadas que todo apunta a una segunda vuelta el 26 de mayo tanto para los demócratas (el representante estatal James Talarico y la congresista federal Jasmine Crockett), como especialmente para los tres candidatos republicanos: tres pesos pesados como son, de momento por orden de preferencia en las encuestas recopiladas por el portal Decision Desk HQ, el fiscal general del estado, Ken Paxton; el senador John Cornyn y el congresista Wesley Hunt.

Trump, por ahora, guarda silencio y elude apoyar a un candidato en concreto. El senador Cornyn debería haber sido su elegido pero fuentes próximas al presidente reconocieron en enero a la cadena NBC que "sus instintos no están del todo claros" y prefiere que la carrera discurra con la mayor naturalidad posible.

El caso es que los candidatos respaldados por Trump llevan una racha bastante aciaga: a finales del año pasado, en Miami, la demócrata Eileen Higgins superó al republicano Emilio González por 19 puntos en la ciudad más grande por población en un condado donde Trump ganó por 12 puntos en 2024. Las demócratas Abigail Spanberger y Mikie Sherrill ganaron las carreras a las gobernaciones en Virginia y Nueva Jersey, y Zohran Mamdani se alzó con el triunfo en los comicios a la Alcaldía de la ciudad de Nueva York.

CAÍDA DE POPULARIDAD

La media de encuestas recogidas por el portal FiftyPlusOne recoge, con los datos actualizados hasta este pasado viernes, que solo un 39,2% de los estadounidenses respalda la labor del presidente Trump, cuyo índice de desaprobación roza el 58%, en unos resultados publicados después de su discurso del Estado de la Nación; un tradicional espaldarazo público para cualquier presidente.

Trump ha asegurado que tiene en cuenta la situación pero también ha aludido a un "respaldo silencioso", como lo describió el pasado martes, que no se refleja públicamente en las encuestas. "Me asombra que este respaldo no se demuestre ahí fuera", añadió.

Su desaprobación está aumentando, sobre todo entre los independientes. En otra encuesta de CNN publicada el lunes, solo el 26 % de este segmento de votantes aprueba su gestión de la Presidencia, lo que representa una caída de 15 puntos porcentuales con respecto a una encuesta de febrero de 2025.

Otras elecciones a tener en cuenta más allá de las primarias estatales son las elecciones especiales del 10 de marzo en el estado de Georgia para llenar el vacío dejado por la ahora excongresista Marjorie Taylor Greene, en su día aliada del presidente y ahora ferviente crítica del mandatario.

Importan especialmente porque estos comicios están una vez más bajo la eterna sombra de la duda de Trump sobre su credibilidad, después de que el presidente insistiera en una reciente visita que los demócratas "hicieron trampas como perros" en el bastión demócrata del condado de Fulton, que abarca gran parte de la ciudad de Atlanta, durante las presidenciales de 2020, cuando cayó frente a Joe Biden en una derrota que el mandatario nunca ha terminado de asumir.

De ahí en parte la redada protagonizada por el FBI (dirigido por Kash Patel, acólito de Trump) el pasado 28 de enero en busca de "papeletas perdidas" al almacén de Junta Electoral del Estado de Georgia.

La única respuesta ha procedido de la presidenta de la Junta Electoral del Condado de Fulton, Sherri Allen, quien aseguró en rueda de prensa que "el Departamento de Registro y Elecciones del Condado de Fulton siempre ha mantenido y continuará manteniendo elecciones justas, transparentes y precisas".

En cualquier caso, la multitud de primarias de los próximos meses (como por ejemplo Illinois, el próximo 17 de marzo o Mississippi, el 7 de abril) servirán para ajustar las expectativas antes del "supermartes" del 3 de noviembre, que decidirá la mitad de los escaños de las dos cámaras del Congreso en lo que podría suponer el final de la mayoría republicana en el bajo hemiciclo, la Cámara de Representantes. Una victoria demócrata ahí sería el comienzo de dos años finales de mandato en los que Trump gobernaría con una mano atada a la espalda.