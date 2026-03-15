EEUU asegura haber hundido más de 65 buques iraníes y atacado 6.000 objetivos desde el inicio de su ofensiva

Misil de ataque terrestre Tomahawk en el marco de la operación 'Furia Épica' contra Irán - Europa Press/Contacto/U.S Navy/U.S. Navy

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de 65 embarcaciones de la marina iraní y han golpeado alrededor de 6.000 objetivos dentro del territorio de Irán desde el comienzo de la operación bautizada como 'Furia Épica', según ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien ha asegurado que "esta misión continuará hasta que todos los objetivos del presidente Trump se cumplan plenamente".

La portavoz ha destacado además que la campaña militar ha mermado de forma drástica la capacidad ofensiva de la República Islámica. En concreto, ha apuntado que la capacidad de Teherán para lanzar misiles se ha visto reducida en un 90%, mientras que sus capacidades con drones han caído en torno a un 95%.

"El régimen iraní, o lo que queda de él, y estos terroristas radicales están diciendo muchas palabras vacías, pero sus acciones debilitadas hablan por sí solas y subrayan lo exitosa que ha resultado esta operación en apenas dos semanas. Hemos aniquilado totalmente la marina del régimen iraní. Hemos eliminado casi por completo su amenaza de misiles balísticos", ha asegurado Leavitt en declaraciones a la cadena de televisión Fox News. "Estamos erradicando por completo esta amenaza", ha reiterado.

La portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que los ataques estadounidenses continuarán hasta que los objetivos fijados por Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, se vean cumplidos en su totalidad. Objetivos entre los que destaca "erradicar por completo la amenaza de que Irán construya una bomba nuclear para amenazar al mundo y atacar a las tropas y al personal de EEUU en la región".

Estas declaraciones llegan después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, rechazara la exigencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de una rendición incondicional por parte de Irán.

Pese a estos datos, el jefe de la diplomacia iraní ha defendido que la República Islámica mantendrá su resistencia frente a la ofensiva y ha advertido de que continuará combatiendo "el tiempo que sea necesario".

En este contexto, el propio Donald Trump ha defendido este sábado que no cree posible llegar a un acuerdo con las autoridades iraníes, ya que los términos del mismo "aún no son lo suficientemente buenos", pese a afirmar que Teherán sí está listo para negociar un alto el fuego que ponga fin a la escalada regional a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.