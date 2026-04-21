EEUU asegura haber impedido la navegación a 28 buques desde su bloqueo impuesto a puertos iraníes

Portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, en el mar de Arabia. - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado este lunes que un total de 28 buques han dado media vuelta o regresado a puerto iraní desde que impusiera hace una semana el cierre perimetral del estrecho de Ormuz dejando la zona completamente bloqueada a la navegación.

"Desde que comenzó el bloqueo de Estados Unidos contra los buques que entran o salen de los puertos iraníes, las fuerzas estadounidenses han ordenado a 28 embarcaciones que den media vuelta o regresen a puerto", ha anunciado el organismo en sus redes sociales, sin dar más detalles.

Las autoridades iraníes aún no han confirmado si acudirán a la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos prevista en Islamabad, a horas de que expire el alto el fuego temporal, alegando que la Administración Trump no es "seria" en los procesos de negociación.

Washington anunció, el pasado viernes, que "mantendría su bloqueo naval (contra Irán)" pese a la tregua alcanzada en Líbano y la consiguiente reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, que ha vuelto a limitar la navegación en este paso.