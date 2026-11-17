Archivo - Lanzamiento de un dron durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/Sepahnews via ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado este martes haber interceptado los drones lanzados por Irán contra instalaciones militares en Bahréin, negando que el ataque haya dejado daños materiales o heridos entre las filas estadounidenses.

"Varios drones kamikaze iraníes lanzados hoy por la Guardia Revolucionaria hacia Bahréin han sido interceptados sin que se hayan producido daños en el equipamiento estadounidense ni heridos entre el personal estadounidense", ha asegurado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) en un mensaje difundido en redes sociales.

Tras rechazar que el ataque haya cumplido sus objetivos, el CENTCOM ha incidido en que las fuerzas estadounidenses y las aliadas "mantienen un alto nivel de vigilancia" sobre la situación en el entorno del golfo Pérsico.

Teherán ha reivindicado este martes un nuevo ataque contra "un sistema de radar" del Ejército de Estados Unidos en una base militar en Bahréin, en lo que ha descrito como una respuesta a las "continuas violaciones" de su espacio aéreo por parte de drones estadounidense.

El Ejército de Bahréin subrayó que los sistemas de defensa antiaérea del país interceptaron "varios alevosos ataques iraníes antes de que pudieran alcanzar sus objetivos", sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales en su territorio. En un comunicado, ha denunciado el "enfoque hostil sistemático" de Irán, denunciando los "ataques dirigidos contra Bahréin".