EEUU celebra el acuerdo integral entre Damasco y las FDS como un "hito histórico" hacia la "reconciliación nacional"

Imagen de una protesta en Roma (Italia) a favor del pueblo kurdo - Europa Press/Contacto/Marco Di Gianvito

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, ha celebrado el acuerdo integral alcanzado este viernes por el Gobierno sirio y las milicias kurdas-árabes del noreste del país y que representa la reactivación de un ansiado proceso de integración entre ambas partes, uno de los mayores obstáculos a los que se han enfrentado las autoridades dirigidas por el presidente de transición sirio y ex líder yihadista Ahmed al Shara.

"El anuncio de hoy representa un hito histórico en el camino de Siria hacia la reconciliación nacional, la unidad y una estabilidad duradera", ha indicado Barrack antes de añadir que el pacto "refleja un compromiso compartido con la inclusión, el respeto mutuo y la dignidad colectiva de todas las comunidades sirias".

Las milicias de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), fuerza militar oficiosa de la Administración Autónoma del Noreste de Siria (AANES), llevaban semanas protagonizando intensos combates contra el Ejército sirio en medio de la parálisis de las negociaciones de integración.

Estados Unidos ha instado a las FDS, aliadas en su lucha contra Estado Islámico, que se incorporen lo antes posible a la nueva realidad siria y a Damasco que detenga las operaciones militares en la zona.

Al facilitar Damasco "la integración gradual de las estructuras militares, de seguridad y administrativas" kurdas "en instituciones estatales unificadas", ha indicado Barrack, "se afirma el principio de que la fortaleza de Siria surge de la aceptación de la diversidad y la atención a las aspiraciones legítimas de todos sus pueblos".

"Este enfoque no solo consolida la soberanía en todo el territorio, sino que también envía un claro mensaje de apertura y equidad a la comunidad internacional", ha añadido en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Barrack recuerda también "los extraordinarios sacrificios" del pueblo kurdo, uno de los objetivos principales de las atrocidades de Estado Islámico durante su dominio territorial de Siria la pasada década, y su "papel fundamental" en la "defensa de Siria contra el extremismo"

En este sentido, celebra el reciente decreto anunciado por Al Shara que reconoce la cultura y la identidad kurdas (si bien los kurdos van más allá y exigen la consagración de las mismas dentro de la futura Constitución siria) al "corregir injusticias de hace mucho tiempo" y "abrir el camino para su plena participación en la construcción de un futuro seguro, próspero e inclusivo".

"Estos acontecimientos allanan el camino para reconstruir las instituciones, restablecer la confianza, atraer la inversión esencial para la reconstrucción y asegurar una paz duradera para todos los sirios", ha concluido el alto cargo estadounidense.