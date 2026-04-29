EEUU confirma que su embajadora en Kiev dejará el cargo en junio y niega discrepancias con Trump sobre Ucrania

Archivo - El ex jeje de gabinete de Zelenski, Andri Yermak, durante una reunión con la encargada de negocios de EEUU, Julie Davis. - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado estadounidense ha confirmado este miércoles que la encargada de negocios norteamericana en Kiev, Julie Davis, dejará el puesto en junio y se jubilará del servicio diplomático, negando así que su marcha se deba a discrepancias con el presidente, Donald Trump, sobre la política hacia Ucrania.

Según ha indicado a Europa Press el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, la representante diplomática estadounidense se jubila "tras una distinguida carrera de 30 años como funcionaria de carrera del servicio exterior".

"Seguirá promoviendo con orgullo las políticas del presidente hasta que abandone oficialmente Kiev en junio de 2026 y se jubile del Departamento", ha subrayado, negando así discrepancias con la Casa Blanca, después de que Trump haya dado un giro total al apoyo ofrecido a Kiev por su predecesor, Joe Biden, y haya cortado el envío de armamento para hacer frente a la invasión rusa.

De este modo, y ante las informaciones en prensa que apuntan a esas disparidad de opiniones, Pigott ha indicado que es "falso" que la embajadora dimita "por diferencias con Donald Trump". "La embajadora Davis ha sido una firme defensora de los esfuerzos de la Administración Trump por lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania", ha zanjado.

Davis ocupa el puesto de encargada de negocios en Kiev, máximo representante de Estados Unidos en el país, desde mayo de 2025. Previamente había ocupado distintos puestos diplomáticos en Europa, como el de embajadora en Chipre y Enviada Especial para Bielorrusia.