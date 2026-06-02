EEUU y Corea del Sur mantienen su primera ronda de conversaciones sobre acuerdos en materia de seguridad

Archivo - Fuerzas de EEUU y Corea del Sur durante un ejercicio militar conjunto. - DEFENSE.GOV/EP - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur y Estados Unidos han mantenido este martes su primera ronda de conversaciones de alto nivel para abordar la puesta en marcha de los acuerdos de seguridad alcanzados por sus respectivos líderes, lo que incluye la adquisición de submarinos de propulsión nuclear cargados con armamento convencional.

En estas primeras conversaciones inaugurales, que durarán dos días, las partes se han centrado en las disposiciones relacionadas con la seguridad establecidas en un documento conjunto bilateral publicado tras la cumbre entre el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y el estadounidense, Donald Trump, el pasado mes de octubre.

"La reunión reviste importancia porque las consultas de seguridad, largamente postergadas, finalmente han comenzado y retomado su curso", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Park Il, en una rueda de prensa, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

"La cooperación y la asociación entre Corea del Sur y Estados Unidos en el sector nuclear contribuirán a profundizar y ampliar la alianza bilateral", ha señalado, antes de subrayar el compromiso del Gobierno de implementar plenamente los puntos acordados.

En el primer día de las conversaciones, ambas partes se han centrado en cuestiones relacionadas con la iniciativa de Seúl para construir submarinos de propulsión nuclear, una medida prohibida por el pacto nuclear bilateral entre Seúl y Washington.

Además, esta previsto que este miércoles tenga lugar la segunda ronda de negociaciones, que se dedicará al análisis más detallado de las cuestiones del enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento del combustible nuclear gastado, necesario para los submarinos.

Por su parte, Pyongyang ha condenado la aprobación por parte de Washington de los planes militares con Seúl, incluyendo la construcción de este tipo de submarinos, y advirtió que si Corea del Sur logra adquirirlos se producirá "inevitablemente" un "efecto dominó en término nuclear".