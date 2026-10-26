EEUU y Corea del Sur realizan maniobras militares aéreas para hacer frente a posibles ataques

Archivo - Un F-35A Lighting despega desde la base aérea de Cheongju (Corea del Sur) - TECH. SGT. NOAH TANCER / USFK - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Corea del Sur han puesto en marcha este lunes una serie de maniobras militares aéreas que se alargarán durante al menos dos semanas y con las que los dos países buscan hacer frente a posibles ataques en pleno aumento de la tensión en la región.

La Fuerza Aérea surcoreana ha indicado en un comunicado que el objetivo de estos ejercicios es mejorar las misiones de contraataque aéreo para incrementar la "capacidad de respuesta conjunta" ente los dos ejércitos ante una posible ofensiva.

Las maniobras, bajo el nombre de 'Bandera de Libertad', tendrán lugar en la base aérea de Kunsan, en la ciudad de Gunsan, a unos 180 kilómetros de la capital, Seúl, y está previsto que en ellas participen cazas F-15, KF-16 y F-35A de la Fuerza Aérea de Corea del Sur.

También está previsto que se desplieguen aviones de transporte KC-330 y aviones de alerta temprana E-737, conocidos como 'Ojo de Paz', mientra que por la parte estadounidense se sumarán varios F-15 y aviones de reconocimiento RC-135, además de helicópteros MH-60 'Seahawk', cazas furtivos F-35B y aeronaves no tripuladas de vigilancia MQ-9 'Reaper' del Cuerpo de Marines.

"El objetivo de estas misiones es mejorar la interoperabilidad y desarrollar capacidades operativas conjuntas para tiempos de guerra, tales como el contraataque aéreo defensivo y la interceptación aérea", recoge el texto, que destaca la "evolución del entorno de guerra moderna".

Este tipo de maniobras fueron puestas en marcha en 2024 en sustitución de los ejercicios a gran escala realizados anteriormente, conocidos como 'Defensa Vigilante' y 'Entrenamiento de Vuelo de Corea'.