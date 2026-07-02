EEUU designa como organización terrorista a la banda ecuatoriana Chone Killers

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio - PRESIDENCIA DE ECUADOR - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la designación como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers, al que ha atribuido "numerosos ataques" contra civiles, agentes y funcionarios gubernamentales", al tiempo que ha destacado la alianza en términos de seguridad entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Ecuador.

"El Departamento de Estado de Estados Unidos designa a Chone Killers como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado", reza el comunicado difundido por el Departamento, que atribuye a esta "banda ecuatoriana (...) numerosos ataques contra civiles, agentes del orden y funcionarios gubernamentales, incluyendo asesinatos de alto perfil de funcionarios públicos".

La cartera diplomática, que ha recordado que la banda se originó como una facción de Los Choneros --también organización terrorista extranjera designada-- antes de separarse en 2020, ha subrayado que la Administración Trump continuará su "colaboración con Ecuador y el presidente Daniel Noboa" a fin de "proteger" el hemisferio occidental "manteniendo las drogas ilícitas fuera" de sus calles e "interrumpiendo las fuentes de financiación de narcoterroristas violentos".

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha apuntado en redes, tras anunciar la designación de Chone Killers, a "bandas ecuatorianas" por, supuestamente, "ayudar a cárteles mexicanos a transportar y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y actividades criminales".

Menos de una hora después de su publicación, el Ministerio de Exteriores de Ecuador ha citado sus palabras para agradecer "el firme respaldo de Estados Unidos ante la decisión del presidente Daniel Noboa de mantener una lucha frontal contra las organizaciones delictivas", en velada alusión al "conflicto armado interno" declarado por el mandatario dos semanas atrás.

Entonces apuntó al despliegue de "personal extranjero" de "Estados cooperantes" que contarían con "inmunidad" en las operaciones efectuadas bajo ese marco. Noboa atribuyó entonces ese despliegue a "meses de trabajo", pero "especialmente" a una "última reunión en el Pentágono", la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con cuyas autoridades ha reforzado notablemente sus lazos en materia de seguridad.