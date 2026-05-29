EEUU designa como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital de Brasil

Archivo - Operación policial para contener la expansión territorial del Comando Vermelho. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Jose Lucena - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido este jueves al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos mayores organizaciones criminales de Brasil, en su listado de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Esta decisión, que tendrá efecto a partir del 5 de junio de 2026, llega poco después de que el candidato a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro pidiera al presidente estadounidense, Donald Trump --defensor de larga data del padre del aspirante a mandatario, el expresidente Jair Bolsonaro--, que incluyera a ambas organizaciones criminales en la lista de grupos terroristas del país.

Según ha argüido Washington, tanto el CV como el PCC "cuentan con miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra agentes de Policía brasileños, funcionarios públicos y civiles". Todo ello, ha agregado el Departamento en un comunicado, teniendo en cuenta que "su influencia" y redes ilícitas "se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil".

"La Administración Trump seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y nuestros intereses de seguridad nacional, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos", ha advertido la cartera estadounidense liderada por Marco Rubio.

La adopción de esta medida, ha defendido la Secretaría de Estado, "demuestra una vez más" el "compromiso inquebrantable" del Ejecutivo estadounidense "con el desmantelamiento de los cárteles y las organizaciones criminales" en la región, así como con la "garantía de la seguridad del pueblo estadounidense".

Conocida la noticia, el propio Flávio Bolsonaro ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a Washington asegurando que "el pueblo brasileño de bien agradece la atención y compromiso" de Rubio y Trump. "Esta lucha nos concierne a todos. ¡Acabemos de una vez con esos grupos!¡Brasil se merece la paz!¡Brasil tiene futuro!", ha zanjado.

No obstante, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva recela de que estas dos organizaciones criminales pasen a engrosar la lista de grupos terroristas, al considerar que eso daría paso a la posibilidad de que ese país, bajo el argumento de amenazas a su seguridad nacional, interviniera militarmente en Brasil.