EEUU designa como organizaciones terroristas a filiales de Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha designado este martes como organizaciones terroristas a las filiales de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, alegando que se trata de una medida para "proteger" al país norteamericano y a sus socios por su apoyo "explícito" a grupos como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha informado de la medida a través de un comunicado publicado en su página web, donde ha indicado que el secretario general de la filial libanesa, Muhamed Tauzi Taqush, ha sido nombrado como "terrorista global especialmente designado".

La Administración de Donald Trump ha asegurado que, "aunque Hermanos Musulmanes, a los que Hamás ha jurado lealtad, afirma haber renunciado a la violencia, sus ramas designadas hoy continúan promoviendo, incitando y glorificando el terrorismo, lo cual amenaza directamente los intereses de Estados Unidos y sus aliados".

"Hermanos Musulmanes han inspirado, alimentado y financiado a grupos terroristas como Hamás que representan una amenaza directa para la seguridad (...) A pesar de su fachada pacífica, tanto las filiales egipcias como jordanas han conspirado para apoyar el terrorismo de Hamás y socavar la soberanía de sus propios gobiernos nacionales", ha dicho el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

En este sentido, ha asegurado que este gabinete "utilizará todas las herramientas" a su disposición para hacerlos responsables de la violencia que han fomentado en todo Oriente Próximo y el mundo en pos de su versión extrema del Islam".

En particular, Washington ha acusado a Hermanos Musulmanes de Egipto (EMB, por sus siglas en inglés) de coordinar desde 2025 junto a Hamás "posibles actividades terroristas contra intereses israelíes en Oriente Próximo". "Los líderes del brazo militar de Hamás intentaron aprovechar las tensiones (en la región) y colaboraron con EMB para debilitar y desestabilizar al gobierno egipcio, aceptando financiación de Hamás para ello", ha sostenido.

Asimismo, ha señalado que "sus vínculos con Hamás también implican el apoyo al terrorismo y la violencia" y que "brindaron apoyo a milicianos de Hamás". En este sentido, ha relatado que en 2024 quienes querían "luchar" junto a Hamás en Gaza recurrieron a Hermanos Musulmanes en Egipto para ponerse en contacto con la milicia palestina.

En cuanto a Hermanos Musulmanes de Jordania (JMB, por sus siglas en inglés), las autoridades estadounidenses ha denunciado que han "estado involucrados en casos de terrorismo" en territorio jordano y que han "participad en la fabricación de cohetes, explosivos y drones, así como en operaciones de reclutamiento".