EEUU se desmarca del ataque "unilateral" de Israel contra Irán

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha negado la participación de la Administración de Donald Trump en los ataques ejecutados por el Ejército israelí en la madrugada de este viernes contra supuestos objetivos nucleares de Irán, asegurando que forman parte de una "acción unilateral" de su aliado en Oriente Próximo, si bien ha reconocido que el Gobierno de Israel "nos informó de que esta acción era necesaria para su autodefensa".

"Esta noche, Israel ha emprendido una acción unilateral contra Irán. No participamos en ataques contra Irán y nuestra máxima prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. Israel nos informó que creen esta acción era necesaria para su autodefensa", ha declarado en un comunicado remitido a los medios.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha asegurado que tanto el Gobierno como el presidente Trump "han tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestras fuerzas y permanecen en estrecho contacto con nuestros socios regionales", antes de advertir a Teherán que se abstenga de atacar a Washington. "Permítanme ser claro: Irán no debe tener como objetivo los intereses o el personal de Estados Unidos", ha sostenido.

Estas declaraciones llegan después de que el Ejército israelí haya lanzado varios ataques contra "objetivos nucleares" en distintas partes del país centroasiático, incluida su capital, en lo que ha defendido como una acción "preventiva".

Los ataques israelíes llegan horas después de que el presidente Trump haya sugerido este jueves una actuación similar a pocos días de que se celebre una nueva ronda de contactos entre las delegaciones iraní y estadounidense en la capital de Omán, Mascate, sobre el programa nuclear de Teherán.

"No quiero decir que sea inminente, pero parece que es algo que muy bien podría suceder. Es muy simple, no complicado: Irán no puede tener un arma nuclear", ha indicado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde Washington.