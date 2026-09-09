EEUU destaca el trabajo de Siria para "rebajar la tensión" en Oriente Próximo

Archivo - El enviado especial de EEUU y embajador en Turquía, Tom Barrack, durante la cumbre de la OTAN en Ankara. - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial para Siria e Irak y embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, ha destacado este miércoles la seriedad y el trabajo de Siria para "rebajar la tensión" en Oriente Próximo, tras reunirse con el ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani.

"En las horas en que las capitales se sumen en el silencio, el verdadero trabajo de la diplomacia continúa. Él es incansable, lúcido y está decidido a rebajar la tensión en una región que tiene poco margen para errores de cálculo", ha indicado el enviado estadounidense sobre el ministro sirio, de quien ha valorado que "comprende que la moderación y el diálogo son también formas de fortaleza".

De esta forma, ha subrayado la actitud del jefe de la diplomacia siria en pro de rebajar las tensiones cuando el país ha sido objeto de ataques de las fuerzas israelíes a raíz de la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

"La diplomacia no es teatro. Es el paciente alineamiento de intereses antes de que los acontecimientos se vuelvan en nuestra contra", ha señalado Barrack, reivindicado "la franqueza del intercambio" con el ministro sirio.

Por su lado, Al Shaibani ha señalado los "sinceros esfuerzos" de Estados Unidos de apoyar a Siria en un "momento crítico". De Barrack ha destacado "su creencia en la importancia del diálogo y la diplomacia para construir un futuro más estable para la región".

"Tras tantos años de sufrimiento, el pueblo sirio merece todos los esfuerzos y todas las oportunidades para la paz, la estabilidad y la prosperidad", ha afirmado.

Siria se encuentra en pleno esfuerzo de volver a ser un actor de la comunidad internacional tras el derrocamiento de Al Assad y desde entonces se ha mostrado como un firme aliado de Washington. Todo en un momento en el que ha sido objeto de ataques israelíes y recurrentes incursiones en su territorio mientras insiste en la afirmación de la soberanía sobre los ocupados Altos del Golán.